Valeria Pasciuti, madre di Sophie, ecco com’era prima | Spunta lo scatto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Valeria Pasciuti è la mamma della bellissima concorrente del grande Fratello Vip 6 Sophie Codegoni. Guardandole insieme si nota quanto Valeria somigli alla gieffina ma avete mai visto com’era prima? ecco lo scatto che vi lascerà senza fiato. Valeria-Pasciuti-e-Sophie-Codegoni-AltranotiziaConoscete già Valeria Pasciuti? Si tratta della mamma dell’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Godegoni. Le due bellissime donne sono legate da un rapporto molto stretto, si vogliono un gran bene, e si somigliano come due gocce d’acqua. Guardate com’era la madre della modella quando era più giovane, resterete senza parole. ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022)è la mamma della bellissima concorrente del grande Fratello Vip 6Codegoni. Guardandole insieme si nota quantosomigli alla gieffina ma avete mai vistoloche vi lascerà senza fiato.-e--Codegoni-AltranotiziaConoscete già? Si tratta della mamma dell’ex tronista di Uomini e DonneGodegoni. Le due bellissime donne sono legate da un rapporto molto stretto, si vogliono un gran bene, e si somigliano come due gocce d’acqua. Guardateladella modella quando era più giovane, resterete senza parole. ...

Advertising

sogni_matti : Ma raga avete visto i commenti agli ultimi due post Instagram della mamma di Sophie (valeria_pasciuti)? #jessvip - serena58559909 : RT @charjlottee: pensate essere la signora valeria pasciuti e dire a sophie ????occhio a jessica che è falsa non è una vera amica???? ma non di… - charjlottee : pensate essere la signora valeria pasciuti e dire a sophie ????occhio a jessica che è falsa non è una vera amica???? ma… - itsmc17 : RT @charjlottee: pensate davvero avere l'età della signora valeria pasciuti e dire ad una ragazza che ti potrebbe essere figlia (per fortun… - Barbara14709315 : @Soleilandia @sissiari Da casa riusciamo a vedere tutto quello che loro non possono immaginare neanche che viene de… -