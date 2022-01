Valeria Marini accusa Soleil di averla spinta fuori dal confessionale e scoppia la lite: cosa è successo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Momenti di alta tensione, nella Casa del GF Vip, nella serata di ieri. Valeria Marini e Soleil Sorge si sono rese protagoniste di una lite accesissima con tanto di accuse da parte della ex diva del Bagaglino che ha lanciato accuse spietate nei confronti dell’influencer. Valeria Marini e le accuse a Soleil Sorge Tutto sarebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Momenti di alta tensione, nella Casa del GF Vip, nella serata di ieri.Sorge si sono rese protagoniste di unaaccesissima con tanto di accuse da parte della ex diva del Bagaglino che ha lanciato accuse spietate nei confronti dell’influencer.e le accuse aSorge Tutto sarebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

