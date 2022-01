Vaccino Covid, lo studio Usa sull’effetto nocebo: il 35% di chi ha ricevuto il placebo ha lamentato effetti collaterali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Anche chi ha ricevuto il placebo nei test sul vaccini anti-Covid ha segnalato effetti collaterali. Più di due terzi dei comuni eventi avversi associati al Vaccino Covid potrebbero essere attribuiti all’effetto nocebo, la versione negativa dell’effetto placebo. È l’indicazione fornita dagli scienziati della Harvard Medical School che negli Stati Uniti hanno analizzato i dati relativi a dodici trial clinici sui vaccini Covid inclusi i rapporti sugli eventi avversi per 45.380 partecipanti. Si tratta di una meta analisi che ha preso in considerazioni 87 articoli scientifici. Dei 45.38 volontari, 22.578 hanno ricevuto placebo e 23.817 il Vaccino attivo (mRNA, vettore virale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Anche chi hailnei test sul vaccini anti-ha segnalato. Più di due terzi dei comuni eventi avversi associati alpotrebbero essere attribuiti all’effetto, la versione negativa dell’effetto. È l’indicazione fornita dagli scienziati della Harvard Medical School che negli Stati Uniti hanno analizzato i dati relativi a dodici trial clinici sui vacciniinclusi i rapporti sugli eventi avversi per 45.380 partecipanti. Si tratta di una meta analisi che ha preso in considerazioni 87 articoli scientifici. Dei 45.38 volontari, 22.578 hannoe 23.817 ilattivo (mRNA, vettore virale ...

