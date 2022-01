Vaccini covid, Viola: “Effetto nocebo? Mostra che male fanno fake news” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Molti dei sintomi lievi, come mal di testa, stanchezza, confusione, che sono stati associati alla vaccinazione” anti covid, “sono in realtà frutto del condizionamento della nostra mente, perché si sono verificati anche in chi ha ricevuto soluzione fisiologica invece del vaccino”. Lo sottolinea Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova, commentando una ricerca sul cosiddetto Effetto nocebo, l”altra faccia’ dell’Effetto placebo. E lanciando un monito: se alimentiamo la paura dei Vaccini con notizie false, aumentiamo anche il numero di persone che riferiranno eventi avversi male dopo il vaccino. “L’Effetto placebo – ricorda l’esperta su Facebook – consiste nella capacità del nostro cervello di connettersi col resto del nostro corpo e di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Molti dei sintomi lievi, come mal di testa, stanchezza, confusione, che sono stati associati alla vaccinazione” anti, “sono in realtà frutto del condizionamento della nostra mente, perché si sono verificati anche in chi ha ricevuto soluzione fisiologica invece del vaccino”. Lo sottolinea Antonella, immunologa dell’università di Padova, commentando una ricerca sul cosiddetto, l”altra faccia’ dell’placebo. E lanciando un monito: se alimentiamo la paura deicon notizie false, aumentiamo anche il numero di persone che riferiranno eventi avversidopo il vaccino. “L’placebo – ricorda l’esperta su Facebook – consiste nella capacità del nostro cervello di connettersi col resto del nostro corpo e di ...

