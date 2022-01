Vaccini anti corona virus, “Puglia prima in Italia” Lo comunica la Regione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Puglia è la Regione più vaccinata d’Italia ed è sul podio anche in Europa. Lo stabiliscono i dati diffusi oggi da Agenas, l’agenzia nazionale per la valutazione e il monitoraggio dei servizi sanitari erogati dalle Regioni, che analizzano i livelli di copertura raggiunti nella campagna vaccinale contro il Covid. Come si evince dal report, con l’86,66 % della popolazione generale che ha ricevuto almeno una dose di vaccino, la Puglia conferma il primato a livello nazionale (media Italiana 83,71%), e conquista la terza posizione in Europa, immediatamente dopo Malta e Portogallo. “Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra e, soprattutto, del senso di responsabilità e ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Di seguito unto diffuso dalla: Laè lapiù vaccinata d’ed è sul podio anche in Europa. Lo stabiliscono i dati diffusi oggi da Agenas, l’agenzia nazionale per la valutazione e il monitoraggio dei servizi sanitari erogati dalle Regioni, che analizzano i livelli di copertura raggiunti nella campagna vaccinale contro il Covid. Come si evince dal report, con l’86,66 % della popolazione generale che ha ricevuto almeno una dose di vaccino, laconferma ilto a livello nazionale (mediana 83,71%), e conquista la terza posizione in Europa, immediatamente dopo Malta e Portogallo. “Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra e, soprattutto, del senso di responsabilità e ...

