USA-Russia: nuovi colloqui tra i ministri degli esteri (Di mercoledì 19 gennaio 2022) nuovi colloqui USA-Russia. Il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato Usa Antony Blinken hanno tenuto un colloquio telefonico per discutere della crisi ucraina. Intanto, Blinken è giunto in Ucraina dove incontrerà il presidente Volodymyr Zelenskiy e il ministro degli esteri Dmytro Kuleba. La Turchia si offre invece come mediatrice tra Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 19 gennaio 2022)USA-. Il ministrorusso Sergey Lavrov e il segretario di Stato Usa Antony Blinken hanno tenuto uno telefonico per discutere della crisi ucraina. Intanto, Blinken è giunto in Ucraina dove incontrerà il presidente Volodymyr Zelenskiy e il ministroDmytro Kuleba. La Turchia si offre invece come mediatrice tra

Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti Usa hanno informazioni secondo cui la Russia ha preposizionato un gruppo di operativi per condurre… - marcodimaio : Attacchi informatici in #Ucraina e fallimento dei colloqui tra #Russia, #Nato e USA non fanno ben sperare. Va evita… - periodicodaily : USA-Russia: nuovi colloqui tra i ministri degli esteri Periodico Daily #usa #russia @Billa42_ - Billa42_ : USA-Russia: nuovi colloqui tra i ministri degli esteri - AufMessers : RT @ECrivellaro: ??Chi sono i principali Stati che utilizzano il nucleare come fonte energetica? ??Sul totale dell’energia nucleare prodott… -