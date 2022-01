Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 19/01/22 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sciascia divideva l’umanità in cinque categorie, che Totò ha poi ridotto a tre per praticità: Uomini, ominicchi e quaquaraquà. A Uomini e Donne fanno ancora prima e balzano direttamente le vie di mezzo: (pochi, pochissimi) Uomini e (quasi tutti) quaquaraquà. Nella prima categoria ci infilo senza dubbio Antonio Stellacci. E’ arrivato in trasmissione, ha capito quale donna poteva fare al caso suo (una delle più ingestibili, tra l’altro… mentre gli altri puntano le prede più facili o più “in voga” per accaparrarsi il centro studio, lui s’è scelto la scheggia impazzita che a centro studio non ci andava da un po’… una scelta azzardata e coraggiosa, la sua, che però s’è rivelata inaspettatamente quella più giusta…) e se l’è portata via da quel mare di disagio che sono gli Elios. Un eroe contemporaneo, insomma. Sentire lui e ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sciascia divideva l’umanità in cinque categorie, che Totò ha poi ridotto a tre per praticità:, ominicchi e quaquaraquà. Afanno ancora prima e balzano direttamente le vie di mezzo: (pochi, pochissimi)e (quasi tutti) quaquaraquà. Nella prima categoria ci infilo senza dubbio Antonio Stellacci. E’ arrivato in trasmissione, ha capito quale donna poteva fare al caso suo (una delle più ingestibili, tra l’altro… mentre gli altri puntano le prede più facili o più “in voga” per accaparrarsi il centro studio, lui s’è scelto la scheggia impazzita che a centro studio non ci andava da un po’… una scelta azzardata e coraggiosa, la sua, che però s’è rivelata inaspettatamente quella più giusta…) e se l’è portata via da quel mare di disagio che sono gli Elios. Un eroe contemporaneo, insomma. Sentire lui e ...

Advertising

robersperanza : Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in… - Linkiesta : Le postmoderniste odiano le donne di destra (ma amano gli uomini con la gonna) Alle femministe di sinistra non res… - TeresaBellanova : Mi permetto di dire che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata. Non v’è… - Reb_Eriksson : RT @Libri_IT: Tutto il mondo è un teatro e tutti gli uomini e le donne non sono che attori: essi hanno le loro uscite e le loro entrate; e… - rimmon1971 : RT @Linkiesta: Le postmoderniste odiano le donne di destra (ma amano gli uomini con la gonna) Alle femministe di sinistra non resta che in… -