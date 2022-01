Uomini e donne, la tronista curvy ha ceduto al ritocchino? L’indizio in una foto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con una stories condivisa sui social dal letto della clinica del dottor Iannuzzi (chirurgo estetico) Samantha Curcio ha ringraziato i fans per l’affetto mostrato senza spiegare però a quale intervento si è sottoposta. L’ex tronista curvy è finita sotto i ferri. La notizia è stata diramata dalla stessa Samantha Curcio tramite i social. La campana Leggi su vitadavips.myblog (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con una stories condivisa sui social dal letto della clinica del dottor Iannuzzi (chirurgo estetico) Samantha Curcio ha ringraziato i fans per l’affetto mostrato senza spiegare però a quale intervento si è sottoposta. L’exè finita sotto i ferri. La notizia è stata diramata dalla stessa Samantha Curcio tramite i social. La campana

Advertising

robersperanza : Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in… - DSantanche : Altra notte di follia a #Milano con un agente della polizia locale aggredito da diversi ragazzi. #Fdi chiede più si… - SM_Difesa : Online il bando di concorso per diventare uno degli Ufficiali dell'#AeronauticaMilitare: uomini e donne formati per… - GretaSmara : disse quella che è passata da uno all'altro con una velocità assurda,forse pensa di essere ancora a uomini&donne. A… - LunaLun05841391 : #Gfvip Quando i fans di Soleil e Sophie scrivono che le #Selassie non sono nessuno e che non c'entrano nulla con… -