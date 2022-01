Uomini e Donne, Ciprian Aftim e Andrea Nicole Conte commentano il nuovo tronista Luca Salatino (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ciprian Aftim e Andrea Nicole Conte si sono concessi un’intervista a un mese e più dalla scelta avvenuta all’interno degli studi di Uomini e Donne. I due avevano deciso di trascorrere la notte insieme e di comunicarlo solo il giorno dopo alla redazione, a scelta fatta. Questo comportamento è costato caro ai due ex volti del dating-show, che si sono subiti l’ira dei due opinionisti presenti in studio Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Procede a gonfie vele. Io me lo aspettavo.” ha esordito così il modello ai microfoni di Mondo Tv 24, che contro ogni aspettativa ha raccontato che la loro storia d’amore non potrebbe andare meglio: Io rifarei tutto. Anche a posteriori senza avere le informazioni di adesso e senza capire cosa pensa lei di me, magari. L’esterna dell’albero ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 19 gennaio 2022)si sono concessi un’intervista a un mese e più dalla scelta avvenuta all’interno degli studi di. I due avevano deciso di trascorrere la notte insieme e di comunicarlo solo il giorno dopo alla redazione, a scelta fatta. Questo comportamento è costato caro ai due ex volti del dating-show, che si sono subiti l’ira dei due opinionisti presenti in studio Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Procede a gonfie vele. Io me lo aspettavo.” ha esordito così il modello ai microfoni di Mondo Tv 24, che contro ogni aspettativa ha raccontato che la loro storia d’amore non potrebbe andare meglio: Io rifarei tutto. Anche a posteriori senza avere le informazioni di adesso e senza capire cosa pensa lei di me, magari. L’esterna dell’albero ...

