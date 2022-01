Uomini e Donne, Armando Incarnato a L’Isola dei Famosi? Marika Geraci lancia pesanti insinuazioni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Durante l’ultimo scontro a Uomini e Donne, Marika Geraci insinua che Armando Incarnato stia puntando al cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Durante l’ultimo scontro ainsinua chestia puntando al cast della nuova edizione dedei

Advertising

robersperanza : Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in… - DSantanche : Altra notte di follia a #Milano con un agente della polizia locale aggredito da diversi ragazzi. #Fdi chiede più si… - Linkiesta : Le postmoderniste odiano le donne di destra (ma amano gli uomini con la gonna) Alle femministe di sinistra non res… - azzurro_di_sci : RT @raceskimagazine: Quote olimpiche: l’Italia resta con 9 donne (e ha rifiutato due posti al riallocamento) e soli 7 uomini - napolista : Sono rimasti solo tre no-vax tra i top-100 uomini e donne del tennis: #Djokovic e… Il Telegraph: gli altri due son… -