Uomini e Donne anticipazioni 19 gennaio: il ritorno di Diego Tavani, la reazione di Armando Incarnato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nelle prime puntate del 2022 di Uomini e Donne, i telespettatori stanno ritrovando progressivamente i vecchi protagonisti del dating show, conoscendo come si sono sviluppate le loro vicende personali, durante la pausa natalizia. Gemma Galgani è stata la prima Dama a raccontarsi, ricevendo una sorpresa inaspettata. Infatti, Leonardo Bozzetti è tornato in studio per provare a recuperare il rapporto con lei. Anche Biagio Di Maro ed Elena hanno occupato il centro dello studio televisivo, ma tra di loro è arrivata una lite definitiva. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, della puntata del 19 gennaio, rivedremo al centro dello studio un altro protagonista dello scorso anno: Diego Tavani. Il Cavaliere racconterà le uscite con Marika ...

