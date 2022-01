Una variante genetica riduce il rischio di contrarre infezione da Covid-19 grave. La scoperta da uno studio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un gruppo di ricercatori sotto la guida del Karolinska Institutet di Solna, Svezia, ha fatto una scoperta interessante; i ricercatori hanno individuato una variante genetica in grado di proteggere chi ce l’ha dal Covid-19. La percentuale di rischio di sviluppare un’infezioe grave scende al di sotto del 20%. Lo studio clinico ha coinvolto persone di diverse origini e, dalle prime evidenze scientifiche sul segmento di DNA hanno dato via a nuove indagini su individui di altre etnie. I dati finali sono risultati allineati ai precedenti studi, confermando un aspetto interessante legato al SARS-CoV-2. Una variante genetica riduce il rischio di contrarre infezione da ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un gruppo di ricercatori sotto la guida del Karolinska Institutet di Solna, Svezia, ha fatto unainteressante; i ricercatori hanno individuato unain grado di proteggere chi ce l’ha dal-19. La percentuale didi sviluppare un’infezioescende al di sotto del 20%. Loclinico ha coinvolto persone di diverse origini e, dalle prime evidenze scientifiche sul segmento di DNA hanno dato via a nuove indagini su individui di altre etnie. I dati finali sono risultati allineati ai precedenti studi, confermando un aspetto interessante legato al SARS-CoV-2. Unaildida ...

