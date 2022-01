"Una lezione alla sinistra". Mentana a valanga: applaude la Meloni, la figuraccia epica del Pd | Guarda (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Anche Enrico Mentana le suona a Partito democratico e compagni. L'occasione? L'elezione del nuovo presidente del Parlamento europeo, la maltese Roberta Metsola. Una donna. Da qui la frecciata del direttore del Tg di La7 su Facebook: "Una lezione per la sinistra: da oggi le tre principali istituzioni europee, parlamento, commissione e banca centrale sono guidate da donne. Sono tutte e tre di centrodestra, come Angela Merkel. E in Italia l'unica donna leader di partito è di destra. Cosa è successo?". Un chiaro riferimento a Giorgia Meloni, numero uno di Fratelli d'Italia, nonché unica donna italiana a essere alla guida di un partito. "È evidente - aveva già affermato più volte il giornalista sulla Meloni - che è il suo momento, ed è evidente che per la prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Anche Enricole suona a Partito democratico e compagni. L'occasione? L'edel nuovo presidente del Parlamento europeo, la maltese Roberta Metsola. Una donna. Da qui la frecciata del direttore del Tg di La7 su Facebook: "Unaper la: da oggi le tre principali istituzioni europee, parlamento, commissione e banca centrale sono guidate da donne. Sono tutte e tre di centrodestra, come Angela Merkel. E in Italia l'unica donna leader di partito è di destra. Cosa è successo?". Un chiaro riferimento a Giorgia, numero uno di Fratelli d'Italia, nonché unica donna italiana a essereguida di un partito. "È evidente - aveva già affermato più volte il giornalista sulla- che è il suo momento, ed è evidente che per la prima ...

Ultime Notizie dalla rete : Una lezione Un fischio sbagliato: la lezione di umanità del Milan e di Serra A settembre, per carenze di colleghi, ne ha diretta una in Terza Categoria. Ma ora è alla Scala del calcio, tra campioni da scudetto. Non vuole sbagliare proprio in coda al match. Guarda tutta la ...

Scuola, professori contagiati dal Covid. A fare lezione la preside Quando entrata in classe e ha fatto l'appello gli alunni l'hanno guardata increduli. Ma che ci fa la preside qui?, si sono chiesti mentre non volava una mosca. Eppure Alessandra Mura, classe 1974, dirigente dell'istituto comprensivo Elena Lucrezia Corner di Foss e Vigonovo (che comprende sette plessi diversi), la scorsa settimana dovuta correre ai ...

Una settimana di lezione ed è tornato l’incubo Dad La Stampa Entrano nella scuola e picchiano un ragazzo Lucca, spedizione punitiva durante l’orario delle lezioni. Lo studente aggredito in bagno da 4-5 coetanei di altri istituti ...

Il regista Peter Chelsom diventa professore Lezione all’Accademia sull’arte del cinema L’aula magna di Palazzo del Principe apre domani a tutti per ascoltare il professionista britannico di Serendipity e Hanna Montana ...

