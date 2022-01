Una guerra sbagliata tra padroni di casa e morosi per necessità Proprietari e inquilini al bivio Se non spingono insieme perdono tutti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) A qualcuno che legge questa breve riflessione può capitare di riconoscere la propria situazione, ad altri è richiesto un utile esercizio di immaginazione per provare a intuire cosa possa voler dire vivere senza una– non per libera scelta, ma perché non la si può pagare. O perché, come sta capitando a circa 150.000 famiglie italiane (qui l’ultimo report della Caritas), un tempo la si riusciva a pagare e oggi non più. Il 2021 ha portato via con se il blocco degli sfratti decretando in sostanza un via libera al lavoro degli ufficiali giudiziari che, rispondendo alla legge, lasciano senza tetto chi pertà occupa indebitamente l’altrui proprietà privata. I diritti da contemperare in questo caso sono infatti due: quello ad avere unae la tutela della proprietà privata. Dobbiamo infatti ricordare come il canone di locazione ...