“Una democrazia ormai marcia. L’Italia è irredimibile”. Parla il politologo, Marco Revelli: “La prova è la candidatura di Berlusconi” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Credo che questo, lo dico con la massima chiarezza possibile, sia un Paese irredimibile dai suoi vizi più profondi”. È netto il giudizio del professore Marco Revelli, politologo e ordinario all’Università del Piemonte Orientale, dopo la deflagrazione del caso Grillo (leggi l’articolo). In Italia quando qualcuno alza la testa, parte la caccia agli scheletri nell’armadio. Crede che quanto sta capitando a Grillo è il prezzo per aver fondato un Movimento che ha messo in discussione il potere? “Sicuramente Grillo ha dinamitato il nostro sistema politico e buona parte del sistema di potere. Ha portato una sfida molto alta, con un linguaggio e uno stile piuttosto irrituale. Ha promesso di fare una bella pulizia ed è innegabile che ha fatto alcuni passi iniziali molto positivi come sulle grandi opere, sulle mafie, sullo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Credo che questo, lo dico con la massima chiarezza possibile, sia un Paesedai suoi vizi più profondi”. È netto il giudizio del professoree ordinario all’Università del Piemonte Orientale, dopo la deflagrazione del caso Grillo (leggi l’articolo). In Italia quando qualcuno alza la testa, parte la caccia agli scheletri nell’armadio. Crede che quanto sta capitando a Grillo è il prezzo per aver fondato un Movimento che ha messo in discussione il potere? “Sicuramente Grillo ha dinamitato il nostro sistema politico e buona parte del sistema di potere. Ha portato una sfida molto alta, con un linguaggio e uno stile piuttosto irrituale. Ha promesso di fare una bella pulizia ed è innegabile che ha fatto alcuni passi iniziali molto positivi come sulle grandi opere, sulle mafie, sullo ...

