Un videoclip musicale per ricordare il 78mo anniversario dello Sbarco di Anzio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Anzio – Fine settimana di lavoro, sulle Riviere di Levante e di Ponente, per girare le immagini del videoclip “Anzio, dove sarai”, nuovo inno cittadino dello Sbarco di Anzio, promosso dal sindaco, Candido De Angelis e dall’assessore alla Scuola e Cultura, Laura Nolfi, che sarà diffuso nelle prossime ore. Le parole e la musica dell’emozionante brano sono di tre giovani studenti diciassettenni del territorio, con il videoclip girato nei luoghi dell’Operazione Shingle: Francesca Galasso (Voce, Liceo Classico Chris Capppell College), Paolo Capomaggi (Batteria, basso e piano, Liceo Scientifico Innocenzo XII) ed Alessandro Bianco (Chitarra, Liceo Scientifico Innocenzo XII), in arte The Basement, sono i protagonisti dell’innovativo progetto musicale, curato ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 19 gennaio 2022)– Fine settimana di lavoro, sulle Riviere di Levante e di Ponente, per girare le immagini del, dove sarai”, nuovo inno cittadinodi, promosso dal sindaco, Candido De Angelis e dall’assessore alla Scuola e Cultura, Laura Nolfi, che sarà diffuso nelle prossime ore. Le parole e la musica dell’emozionante brano sono di tre giovani studenti diciassettenni del territorio, con ilgirato nei luoghi dell’Operazione Shingle: Francesca Galasso (Voce, Liceo Classico Chris Capppell College), Paolo Capomaggi (Batteria, basso e piano, Liceo Scientifico Innocenzo XII) ed Alessandro Bianco (Chitarra, Liceo Scientifico Innocenzo XII), in arte The Basement, sono i protagonisti dell’innovativo progetto, curato ...

iamxlau : @fetusrry91 @sskyl4r ti sembra di stare in un videoclip musicale - Aless_Digitale : #Curiosità: Un videoclip musicale con il logo di rete su 'RDS Social TV' (HD). Ecco un'immagine: - fainformazione : Entra in rotazione radiofonica 'That Memory' ed esce il videoclip musicale Da oggi, 'That Memory', il nuovo estra… - fainfocultura : Entra in rotazione radiofonica 'That Memory' ed esce il videoclip musicale Da oggi, 'That Memory', il nuovo estra… - llyfrausandrain : vabbè raga allora vi dico una cosa se volete vedere giasau morire in qualcos'altro io vi consiglio di vedervi il vi… -

Ultime Notizie dalla rete : videoclip musicale Toscana terra di set: nel 2021 ben 146 produzioni, ricaduta da 13 milioni ... 9 serie tv, 11 cortometraggi, 34 documentari, 36 set tra shooting fotografici, videoclip e spot ... Dante e Beatrice in Florence (Canada) , lungometraggio musicale per il Web prodotto e diretto da ...

Film e serie tv: boom di set in Toscana nel 2021 Dante e Beatrice in Florence (Canada), lungometraggio musicale per il Web prodotto e diretto da ... 9 serie tv, 11 cortometraggi, 34 documentari, 36 set tra shooting fotografici, videoclip e spot ...

Un videoclip musicale per ricordare il 78mo anniversario dello Sbarco di Anzio Il Faro online YouTube: statistiche, addio Originals, novità per YouTube Premium/Music/TV Senza particolari clamori, YouTube ha cominciato a testare in alcuni paesi un conveniente abbonamento annuale per YouTube Music e Premium (quest'ultimo presto senza i contenuti Originals), con qualche ...

Arriva “Futura: Italian music around the world” La promozione della musica italiana all’estero si digitalizza: su italiana.esteri.it è ora accessibile a livello globale l’archivio dei video concerti realizzati tra il 2020 e il 2021 da moltissimi ar ...

... 9 serie tv, 11 cortometraggi, 34 documentari, 36 set tra shooting fotografici,e spot ... Dante e Beatrice in Florence (Canada) , lungometraggioper il Web prodotto e diretto da ...Dante e Beatrice in Florence (Canada), lungometraggioper il Web prodotto e diretto da ... 9 serie tv, 11 cortometraggi, 34 documentari, 36 set tra shooting fotografici,e spot ...Senza particolari clamori, YouTube ha cominciato a testare in alcuni paesi un conveniente abbonamento annuale per YouTube Music e Premium (quest'ultimo presto senza i contenuti Originals), con qualche ...La promozione della musica italiana all’estero si digitalizza: su italiana.esteri.it è ora accessibile a livello globale l’archivio dei video concerti realizzati tra il 2020 e il 2021 da moltissimi ar ...