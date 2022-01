Un Posto al Sole Anticipazioni, Puntate 24-28 Gennaio 2022: Il Gesto Estremo di Fabrizio! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 24 a venerdì 28 Gennaio 2022 e anteprime prossime storyline. Spavento per Rosato… Anticipazioni Un Posto al Sole: Fabrizio commette un Gesto che potrebbe costargli molto caro. Marina, quando l’uomo si riprende, lo mette di fronte ad una scelta. Roberto lancia a Chiara una proposta interessante, mentre un piccolo incidente crea i presupposti per il riavvicinamento tra Rossella e Silvia! Accadrà di tutto nei prossimi appuntamenti in onda su Rai Tre! Le Anticipazioni Un Posto al Sole, sulla trama delle Puntate trasmesse da lunedì 24 Gennaio a venerdì 28 Gennaio ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)UnalTramada lunedì 24 a venerdì 28e anteprime prossime storyline. Spavento per Rosato…Unal: Fabrizio commette unche potrebbe costargli molto caro. Marina, quando l’uomo si riprende, lo mette di fronte ad una scelta. Roberto lancia a Chiara una proposta interessante, mentre un piccolo incidente crea i presupposti per il riavvicinamento tra Rossella e Silvia! Accadrà di tutto nei prossimi appuntamenti in onda su Rai Tre! LeUnal, sulla trama delletrasmesse da lunedì 24a venerdì 28...

