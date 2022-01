Un posto al sole: Alberto ricatta nuovamente Clara (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Alberto torna alla carica con Clara. La Curcio sarà in grande difficoltà. Alberto prova conquistare di nuovo ClaraUna nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Alberto torna a ricattare Clara, portando la giovane ragazza di nuovo in confusione. Infatti, quest’ultima si troverà in una situazione molto difficile e dovrà prendere velocemente una decisione prima di pagarne le conseguenze. Intanto Chiara confiderà a Nunzio di essere sotto pressione ma per lei arriveranno buone notizie. Infine Mariella presenterà una lista a Guido. Ma tra i due succederà qualcosa che trasformerà ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere chetorna alla carica con. La Curcio sarà in grande difficoltà.prova conquistare di nuovoUna nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere chetorna are, portando la giovane ragazza di nuovo in confusione. Infatti, quest’ultima si troverà in una situazione molto difficile e dovrà prendere velocemente una decisione prima di pagarne le conseguenze. Intanto Chiara confiderà a Nunzio di essere sotto pressione ma per lei arriveranno buone notizie. Infine Mariella presenterà una lista a Guido. Ma tra i due succederà qualcosa che trasformerà ...

