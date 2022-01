"Un anno e mezzo fa". Hunziker-Trussardi, indiscrezioni drammatiche: la vera ragione per cui hanno rotto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo una storia durata dieci anni e vissuta sotto i riflettori, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si dicono addio: la separazione è ufficiale e confermata da uno scarno comunicato stampa. I due, che si erano sposati nel 2014, prenderanno strade differenti. Le due figlie, Sole di 8 anni e Celeste di 6, continueranno a vivere con la madre. Ma cosa è successo? Perché i due si sono lasciati? Qualche indiscrezione arriva dal Corriere della Sera, che dà conto dei loro caratteri "forti e a tratti divergenti", che però fino ad ora avevano sempre trovato un equilibrio, una mediazione. "Tutto questo - riprende il Corsera - fino ad almeno un anno e mezzo fa, quando pare che i due siano scivolati in una crisi più grave, tra ripicche, silenzi e porte chiuse, con Tomaso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo una storia durata dieci anni e vissuta sotto i riflettori, Michellee Tomasosi dicono addio: la separazione è ufficiale e confermata da uno scarno comunicato stampa. I due, che si erano sposati nel 2014, prenderstrade differenti. Le due figlie, Sole di 8 anni e Celeste di 6, continuera vivere con la madre. Ma cosa è successo? Perché i due si sono lasciati? Qualche indiscrezione arriva dal Corriere della Sera, che dà conto dei loro caratteri "forti e a tratti divergenti", che però fino ad ora avevano sempre trovato un equilibrio, una mediazione. "Tutto questo - riprende il Corsera - fino ad almeno unfa, quando pare che i due siano scivolati in una crisi più grave, tra ripicche, silenzi e porte chiuse, con Tomaso ...

