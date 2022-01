UFFICIALE – Younes torna al Napoli | il motivo

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Aminall’ombra del Vesuvio: è l’Eintracht Francoforte attraverso un comunicatoad annunciare la rescissione dell’accordo di prestito con il.L’esterno tedesco fa così ritorno al, almeno momentaneamente, col quale ha un contratto fino al 2023, anche se secondo le ultime indiscrezioni si trasferirà presto in Arabia Saudita. Il giocatore si era trasferito in Germania nell’estate 2020 con un prestito biennale, raccogliendo solamente 26 presenze in Bundesliga e una in DFB Cup nella passata stagione. Quest’anno invece una sola presenza in coppa nazionale, zero minuti in campionato, dove è stato addirittura escluso dalla lista dei convocati per la Bundesliga. Amin-Murrayfield, Edinburgh.- Amichevole estiva Di seguito il comunicato ...

L'Eintracht Francoforte ha annunciato la risoluzione anticipata del contratto di prestito diche, quindi, torna per ora al Napoli. Momentaneamente, quindi, l'esterno tedesco fa ritorno al club azzurro anche se è atteso un suo trasferimento in Arabia Saudita. Il giocatore si era ......notizie calcio Napoli - Di seguito il comunicatopubblicato dall'Eintracht Francoforte con il quale è stato annunciato la rescissione dell'accordo di prestito con il Napoli per Amin, ...L'esterno offensivo classe '93 dovrebbe andare a giocare in Arabia Saudita. Il ds dei tedeschi: "Lavoravamo a una soluzione buona per tutti. Auguriamo ad Amin buona fortuna per il futuro" ...L'esterno offensivo, che dovrebbe andare in Arabia Saudita, era finito ai margini. Il ds dei tedeschi: "Lavoravamo a una soluzione buona per tutti. Auguriamo ad Amin buona fortuna per il futuro" ...