Ufficiale | nome a sorpresa | il Genoa ha scelto il nuovo allenatore

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo le pessime prestazioni delle ultime settimane, nei giorni scorsi ilha deciso di esonerare l’ucraino Andriy Shevchenko, che stava sostituendo Davide Ballardini, anch’egli esonerato tempo fa. Il Grifone ha ufficializzato qualche minuto fa iltecnico, un pò a. EMPOLI, ITALY – NOVEMBER 05: Mattia Viti of Empoli FC in action during the Serie A match between Empoli FC vCFC at Stadio Carlo Castellani on November 5, 2021 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images), arriva Blessin: ecco chi è Ilha ufficializzato il: si tratta di Alexander Blessin, 48 anni, ex tecnico dell’Ostenda. Nato a Stoccarda, con un passato nelle giovanili del Lipsia si unirà al suo ...