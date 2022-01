Udine | 1 milione e 400mila euro per realizzare 5 km di piste ciclabili

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Il Comune diriceverà dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili unper5 chilometri diche vadano a collegare due delle cittadelle universitarie presenti nella nostra città”. Lo annuncia il Sindaco diPietro Fontanini. “Si tratta – precisa il Sindaco – di uno stanziamento ministeriale di 150 milioni inserito nell’ambito del PNRR e destinato al rafforzamento della mobilità ciclistica, con specifica attenzione alle ciclovie urbane, cui, come Comune, abbiamo partecipato. Ora dobbiamo comunicare il nostro interesse a entrare in possesso di queste risorse e procedere con la stesura del progetto”. “Grazie a questo stanziamento – aggiunge il Vicesindaco e Assessore ...

udine20 : Udine: 1 milione e 400mila euro per realizzare 5 kg di piste ciclabili - - udine20 : Udine: 1 milione e 400mila euro per realizzare 5 kg di piste ciclabili - -

Ultime Notizie dalla rete : Udine milione

Il Friuli

'Il Comune diriceverà dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili une 400mila euro per realizzare 5 chilometri di piste ciclabili che vadano a collegare due delle cittadelle ..."Il Comune diriceverà dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili une 400mila euro per realizzare 5 chilometri di piste ciclabili che vadano a collegare due delle cittadelle ...“Il Comune di Udine riceverà dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili un milione e 400mila euro per realizzare 5 chilometri di ...“Il Comune di Udine riceverà dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili un milione e 400mila euro per realizzare 5 chilometri di ...