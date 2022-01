Ucraina, un attacco di Mosca? Non una nuova Crimea ma una estensione del Donbass (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nessun effetto sorpresa o annessione. Un eventuale attacco della Russia all’Ucraina adesso non replicherebbe le modalità dell’intervento del 2014 in Crimea. Con 100mila soldati ammassati alla frontiera, e un territorio esteso come quello ucraino, è impensabile anche una occupazione del Paese (Solo per fare operazioni di peacekeeping dopo gli accordi di Dayton del 1995, la Nato inviò in Bosnia 60mila unità). Un nuovo intervento di Mosca sarebbe più realisticamente articolato – secondo uno degli scenari ipotizzati con l’Adnkronos dagli analisti militari occidentali- in due diverse fasi. Alla prima, di ‘sfondamento’, una offensiva convenzionale massiccia della durata di pochi mesi, seguirebbe una seconda fase “per procura” di mantenimento: “Come nel Donbass, ma in una porzione molto più ampia di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nessun effetto sorpresa o annessione. Un eventualedella Russia all’adesso non replicherebbe le modalità dell’intervento del 2014 in. Con 100mila soldati ammassati alla frontiera, e un territorio esteso come quello ucraino, è impensabile anche una occupazione del Paese (Solo per fare operazioni di peacekeeping dopo gli accordi di Dayton del 1995, la Nato inviò in Bosnia 60mila unità). Un nuovo intervento disarebbe più realisticamente articolato – secondo uno degli scenari ipotizzati con l’Adnkronos dagli analisti militari occidentali- in due diverse fasi. Alla prima, di ‘sfondamento’, una offensiva convenzionale massiccia della durata di pochi mesi, seguirebbe una seconda fase “per procura” di mantenimento: “Come nel, ma in una porzione molto più ampia di ...

Advertising

clagherardini : La Casa Bianca: «Attacco russo all’Ucraina possibile in ogni momento» @sole24ore - visualPetronio : RT @Geopoliticainfo: ??#Stoltenberg: 'Vogliamo evitare un attacco militare all'#Ucraina', 'ma se la #Russia decidesse di nuovo per un attacc… - IlianRagman : RT @CCKKI: La #CasaBianca????: «Attacco russo???? all’Ucraina???? possibile in ogni momento» La pazienza di #Lavrov (ovvero la versione della… - CCKKI : La #CasaBianca????: «Attacco russo???? all’Ucraina???? possibile in ogni momento» La pazienza di #Lavrov (ovvero la ve… - mavillarreal85 : Tra Russia e Ucraina la guerra si combatte anche nel ciberspazio -