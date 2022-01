Ucraina, dagli Usa nuovi fondi per assistenza alla sicurezza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Gli Stati Uniti hanno confermato di aver autorizzato ulteriori 200 milioni di dollari per "assistenza difensiva alla sicurezza" dell'Ucraina. Lo riporta l'Afp. L'amministrazione del presidente Usa Joe ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Gli Stati Uniti hanno confermato di aver autorizzato ulteriori 200 milioni di dollari per "difensiva" dell'. Lo riporta l'Afp. L'amministrazione del presidente Usa Joe ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina dagli Ucraina, dagli Usa nuovi fondi per assistenza alla sicurezza Gli Stati Uniti hanno confermato di aver autorizzato ulteriori 200 milioni di dollari per "assistenza difensiva alla sicurezza" dell'Ucraina. Lo riporta l'Afp. L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden "il mese scorso ha approvato la fornitura di 200 milioni di dollari in ulteriore assistenza difensiva per la sicurezza ai ...

Petrolio di nuovo in focus: cosa è successo all'oleodotto Iraq - Turchia? Nel frattempo, le truppe russe sono schierate al confine con l' Ucraina , con la Casa Bianca che ... Dipendere dai nostri lettori più di quanto dipendiamo dagli inserzionisti è la migliore garanzia ...

Ucraina, dagli Usa nuovi fondi per assistenza alla sicurezza - Ultima Ora Agenzia ANSA I torti di Putin e gli errori da evitare. Fermiamo l'escalation Esiste un punto di vista neutrale, super partes, nella contesa tra Russia e Nato sull’Ucraina, qualcosa che possa aiutare a vedere una ragionevole via d’uscita dall’escalation verbale e militare?

