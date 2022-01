Turismo extralberghiero, Fedele e Amodio all’assessore Armato: Napoli, ecco le priorità. Incontri mensili (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I vertici dell’Associazione del Turismo extralberghiero Sergio Fedele (Campania) e Bernardo Amodio (Napoli) incontrano l’assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato. Al centro della riunione le proposte Atex per il rilancio del settore contenute in un documento trasmesso all’assessore subito dopo la sua nomina. “Sappiamo bene che questa amministrazione è chiamata ad affrontare problemi enormi, problemi aggravati dal disastro amministrativo ed economico ereditato dalla Giunta uscente” ha detto Fedele, dopo aver ringraziato l’assessore per la sua disponibilità. “Ma proprio per questo – ha aggiunto – bisogna accelerare su alcune priorità, pur sapendo che non è ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I vertici dell’Associazione delSergio(Campania) e Bernardo) incontrano l’assessore ale alle Attività produttive del Comune diTeresa. Al centro della riunione le proposte Atex per il rilancio del settore contenute in un documento trasmessosubito dopo la sua nomina. “Sappiamo bene che questa amministrazione è chiamata ad affrontare problemi enormi, problemi aggravati dal disastro amministrativo ed economico ereditato dalla Giunta uscente” ha detto, dopo aver ringraziato l’assessore per la sua disponibilità. “Ma proprio per questo – ha aggiunto – bisogna accelerare su alcune, pur sapendo che non è ...

Taxbnb : ARRIVA IL SUPERBONUS 80% PER IL TURISMO Il nuovo Superbonus 80% per il Turismo arriverà in febbraio ed è quello che… -