Turimo | Leodori-Corrado | “Posti di lavoro a rischio I dati sono allarmanti”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) “L’allarme lanciato da Federalberghi merita attenzione. Il turismo è il settore che più di tutti è stato colpito dalle limitazioni imposte dal Covid. Un comparto che, rispetto al 2019, oggi ha perso gran parte del fatturato e che vede, come annunciato da Federalberghi, circa 500 miladisu tutto il territorio nazionale. Un dato allarmante che desta preoccupazione. Con l’arrivo della pandemia come Regione Lazio ci siamo subito attivati per supportare il settore e abbiamo stanziato, in questi due anni, circa 40 milioni di euro per misure dirette a sostegno delle imprese del turismo del nostro territorio. Dobbiamo continuare a difendere idie sostenere l’intero comparto aiutandolo in questa ripartenza”, ha dichiarato Daniele, vicepresidente ...