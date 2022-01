Trenord | treni soppressi Regione Lombardia | in quarantena il 32% dei ferrovieri

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Arrivano al 26% le assenze per i macchinisti e al 32% per i capitreno. Praticamente più di 1 ferroviere su 4 diè in. Lo comunicatramite una risposta a un’interrogazione in consiglio regionale all’assessore alla sicurezza Riccardo De Corato. “L’attuale contrazione del servizio è determinata dall’assenza del personale legata a tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Alessan68453839 : Una sciata ad Aprica, un modo sportivo per divertirsi, ed è ancora più facile con la formula treno+navetta di… - robertostorti : I treni che nemmeno partono #pareridistorti #mantova #lombardia #regione #trenitalia #trenord #treni… - RadiobaseMN : RT @robertostorti: I treni che nemmeno partono #pareridistorti #mantova #lombardia #regione #trenitalia #trenord #treni #manutenzione #pa… - robertostorti : I treni che nemmeno partono #pareridistorti #mantova #lombardia #regione #trenitalia #trenord #treni… - Yogaolic : #Milano Treni cancellati e in ritardo, i pendolari: 'Trenord smantellata, l’assessore si dimetta' -

Ultime Notizie dalla rete : Trenord treni

MilanoToday.it

Lo scopo era quello di aiutare nella prevenzione dei reati sui". Tornando al tema della regolarità del servizio, l'assessore De Corato ha fatto presente come "abbia comunicato a Regione ..."Per quanto concerne la sicurezza sui- ha ricordato De Corato - ho evidenziato più volte la ... abbiamo perfezionato un accordo con la prefettura di Lecco e, per la linea Milano Lecco ...Tragedia a Santa Flavia nel Palermitano, al passaggio a livello di Corso Filangeri. Un uomo di 47 anni è morto travolto dal treno regionale Messina Palermo mentre attraversava in ciclomotore il passag ...Nella notte in deposito a Treviglio, il primo convoglio utile per Crema e Cremona è stato il regionale 10615 delle 7,07 ...