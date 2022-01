Traffico Roma del 19-01-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione circolazione sostenuta sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti con possibili Code in carreggiata interna dalla Nomentana all’uscita alla code tra Anagnina e doppia sempre un interna situazione analoga in carreggiata esterna dove ci sono code a tratti perintenso tra lo svincolo Pontina EUR e Lanina in direzione Casilina tangenziale code tra Tor di Quinto e la Salaria in direzione di San Giovanni abbiamo quasi anche lungo via della Pineta Sacchetti dalla galleria Giovanni XXIII sino al Gemelli la polizia locale Ci segnala un incidente in via della Bufalotta all’altezza di via di Tor San Giovanni inevitabili le ripercussioni incidente anche al Prenestino in via Giovanni Battista Valente nei pressi di via Giuseppe Di Vittorio raccomandiamo le dovute ...