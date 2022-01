Traffico Roma del 19-01-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben Trovati al nuovo appuntamento con ilincidente in via del Foro Italico all’altezza di Corso Francia ilin coda verso l’olimpico a partire dal 24 al via del Foro Italico è chiuso all’altezza di via di Tor di Quinto e file in direzione opposta dallo stadio Olimpico a via di Tor di Quinto e per un incidente all’incrocio con via Nola Ci sono code anche verso San Giovanni daskalos penso altri file per incidenti in via di Grotta Perfetta all’incrocio con via della Fotografia e in piazzale labicano all’altezza di viale dello Scalo di San Lorenzo file sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale coda in ingresso sulla Salaria aeroporto dell’Urbe e sulla Flaminia a partire dal raccordo in via Britannia in via Acaia code tra Piazza Tuscolo e Piazza Galeria In quest’ultima ...