Traffico di influenze, Grillo indagato vittima del grillismo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) 00:00 “Beppe Grillo ladro”, avrebbe titolato il Fatto se non fosse il Fatto. Il leader dei 5Stelle indagato per Traffico di influenze per me, al contrario dei Grillo-giustizialisti, è innocente fino a prova contraria come spiega bene Mattia Feltri sulla Stampa. 09:45 Il ricordo Minzolini su Bettino Craxi a ventidue anni dalla morte del leader socialista. 10:19 Quirinale, come al solito si sta verificando tutto e il contrario di tutto. Berlusconi continua a restare in pista nonostante i tanti ostacoli. 11:35 Covid, l’Oms ci dice che la Gran Bretagna sta uscendo dalla pandemia. Meno male che erano dei cattivoni… 12:19 “Non hai la terza dose? Non ti curo”. Racconta La Verità sull’ospedale del virologo Fabrizio Pregliasco. 14:25 Canone Rai, adesso vogliono aumentarlo… 14:49 Inflazione, da leggere Danilo ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) 00:00 “Beppeladro”, avrebbe titolato il Fatto se non fosse il Fatto. Il leader dei 5Stelleperdiper me, al contrario dei-giustizialisti, è innocente fino a prova contraria come spiega bene Mattia Feltri sulla Stampa. 09:45 Il ricordo Minzolini su Bettino Craxi a ventidue anni dalla morte del leader socialista. 10:19 Quirinale, come al solito si sta verificando tutto e il contrario di tutto. Berlusconi continua a restare in pista nonostante i tanti ostacoli. 11:35 Covid, l’Oms ci dice che la Gran Bretagna sta uscendo dalla pandemia. Meno male che erano dei cattivoni… 12:19 “Non hai la terza dose? Non ti curo”. Racconta La Verità sull’ospedale del virologo Fabrizio Pregliasco. 14:25 Canone Rai, adesso vogliono aumentarlo… 14:49 Inflazione, da leggere Danilo ...

