Torre dal Lago | spara dalla finestra Ferito un vigile del fuoco Scuola evacuata

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Si è barricato in casa con una pistola calibro 22 e. Doveva essere sottoposto a un trso. Minaccia di uccidere chni si avvicina. Undelè statoin modo non grave, trasportato in ospedale. Tutto questo avviene dalle 14 di oggi, 19 gennaio 2022, adel, nel comune di Viareggio L'articolo proviene da Firenze Post.

Gli interventi stanno rispettando i tempi previsti dal cronoprogramma e la fine dei lavori è prevista per agosto 2022. Nel complesso Ater di Torre Gaia è ... Sparatoria a Torre del Lago, nel comune di Viareggio, intorno alle 14 di oggi: un uomo, dopo essersi barricato in casa, ha cominciato a sparare dalla finstra. Ferito un agente dei vigili ... Paura in provincia di Lucca a Torre del Lago Puccini, dove un uomo si è barricato in casa armato di pistola e ha sparato a un vigile del fuoco che si era avvicinato alla porta di ingresso.