Tennis, tante incognite sul futuro di Novak Djokovic, ma a Madrid pronti ad accoglierlo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Quale sarà il programma futuro di Novak Djokovic? La Corte federale dell'Australia, come è noto, ha respinto la richiesta contro la revoca del visto del serbo e dunque il n.1 del mondo del Tennis ha dovuto lasciare Melbourne e non potrà difendere il titolo negli Australian Open. Alla fine della fiera Novak ha pagato a caro prezzo il suo comportamento nel periodo pandemico, ovvero il fermo principio a non volersi sottoporre al vaccino anti-Covid, in nome di una libertà individuale più volte ribadita. Una posizione valutata come una minaccia da parte dello Stato australiano. Il torneo nella terra dei canguri ha perso moltissimo dal punto di vista tecnico e di interesse, ma ora sarà necessario dare una risposta alla domanda menzionata. Non si conoscono i piani del serbo, in quanto la sua intenzione era ...

