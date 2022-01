Teatro Massimo: la prima con Les vêpres siciliennes, il Verdi antimafia secondo Emma Dante (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con una doppia dedica al trentennale delle stragi di mafia e al venticinquennale della riapertura del Teatro, si apre giovedì 20 gennaio alle 19:00 la Stagione 2022 del Teatro Massimo di Palermo. Ad inaugurare il programma il grand opéra di Giuseppe Verdi Les vêpres siciliennes interpretato dal direttore musicale Omer Meir Wellber e dalla regista palermitana Emma Dante. L’opera, che vede impegnati in scena Orchestra, Coro e Corpo il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con una doppia dedica al trentennale delle stragi di mafia e al venticinquennale della riapertura del, si apre giovedì 20 gennaio alle 19:00 la Stagione 2022 deldi Palermo. Ad inaugurare il programma il grand opéra di GiuseppeLesinterpretato dal direttore musicale Omer Meir Wellber e dalla regista palermitana. L’opera, che vede impegnati in scena Orchestra, Coro e Corpo il Mattino di Sicilia.

