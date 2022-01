(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sabato 22 (ore 21.15) e domenica 23 gennaio (ore 19) ala Salerno nell’ambito della sezione “eXtrafeStivalXS 2022” andrà inlo spettacolo “Ladi” di e con Viola di Caprio. Una riscrittura che rimette al centro il personaggio di, così fragile e drammatico, in bilico tra il dolore per la morte infelice del padre e un amore degradato e deluso. Sola in(di Caprio) dialogherà con gli altri personaggi dell’Amleto: Polonio suo padre (voce di Lucas Tavernier); Laerte, suo fratello (voce di Miha Bezeljak) e lo spettro di Amleto, defunto re di Danimarca (Yuri Grandone).è una giovane donna, abitante di un castello di cui conosce solo la sua ...

Advertising

anteprima24 : ** Teatro Genovesi, nel weekend in scena 'La risposta di Ofelia' ** - GazzettaSalerno : La risposta di Ofelia, Viola di Caprio al Teatro Genovesi sabato 22 e domenica 23. -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Genovesi

anteprima24.it

Genova " Sono state annullate tutte le rappresentazionidello spettacolo "La mia vita raccontata male" che questa sera avrebbe dovuto debuttare alIvo Chiesa, protagonista Claudio Bisio con la regia di Giorgio Gallione: un membro della ...... infatti, è fissata per sabato prossimo alle 20.30, come di consueto presso il'Palazzo di ... Il primo cittadino incontrerà iche avranno così l'opportunità " tra un caffè e un pezzo di ...Genova - Da una parte ci sono gli organizzatori di concerti di musica pop a caccia di spazi idonei in cui si possano tenere live. Dall’altra c’è il teatro Carlo Felice, prima e quasi unica scelta in c ..."Venire a Genova è come andare a trovare la mia famiglia: ce l'ho nel Dna ed oggi più che mai avevo bisogno di tornarci, dopo i mesi del lockdown" ...