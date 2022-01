Taycan Sport Turismo: i prezzi della nuova Porsche (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Porsche ha ampliato la sua gamma, con la Taycan Sport Turismo. Carrozzeria in stile station wagon della Cross Turismo, unita all’altezza da terra più bassa della berlina. Quando sarà disponibile la Porsche Taycan Sport? La Porsche Taycan Sport Turismo è oggi disponibile su ordinazione, negli stessi cinque allestimenti della berlina Taycan. È dedicata principalmente Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Laha ampliato la sua gamma, con la. Carrozzeria in stile station wagonCross, unita all’altezza da terra più bassaberlina. Quando sarà disponibile la? Laè oggi disponibile su ordinazione, negli stessi cinque allestimentiberlina. È dedicata principalmente

Advertising

telodogratis : Porsche Taycan Sport Turismo, tutte le versioni e i prezzi per il mercato italiano - ClaudioDriver : Secondo voi la terza variante di @PorscheItalia Taycan era necessaria oppure no? - HDmotori : Porsche Taycan Sport Turismo, tutte le versioni e i prezzi per il mercato italiano - feber : Porsche presenterar Taycan Sport Turismo #Porsche #Taycan #SportTurismo ?? ?? ?? - quattroruote : #Porsche #Taycan, a listino la variante #Sport #Turismo. Tutti i dettagli su prezzi e versioni della sportiva… -