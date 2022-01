Taviani in concorso a Berlino con “Leonora Addio” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Leonora Addio” di Paolo Taviani è l’unico film italiano in concorso alla Berlinale, che si svolgerà dal 10 al 20 febbraio.Il film racconta la rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello e il movimentato viaggio dell’urna da Roma ad Agrigento, fino alla tribolata sepoltura avvenuta dopo quindici anni dalla morte. E a chiudere il film, l’ultimo racconto di Pirandello scritto venti giorni prima di morire: “Il chiodo” dove il giovane Bastianeddu, strappato in Sicilia dalle braccia della madre e costretto a seguire il padre al di là dell’oceano, non riesce a sanare la ferita che lo spinge a un gesto insensato.«Il grottesco delle ceneri sballottate dal caso e dalla stupidità umana – afferma Taviani – pare uscito dalla stessa penna di Pirandello: il paradosso, il ridicolo che ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “” di Paoloè l’unico film italiano inalla Berlinale, che si svolgerà dal 10 al 20 febbraio.Il film racconta la rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello e il movimentato viaggio dell’urna da Roma ad Agrigento, fino alla tribolata sepoltura avvenuta dopo quindici anni dalla morte. E a chiudere il film, l’ultimo racconto di Pirandello scritto venti giorni prima di morire: “Il chiodo” dove il giovane Bastianeddu, strappato in Sicilia dalle braccia della madre e costretto a seguire il padre al di là dell’oceano, non riesce a sanare la ferita che lo spinge a un gesto insensato.«Il grottesco delle ceneri sballottate dal caso e dalla stupidità umana – afferma– pare uscito dalla stessa penna di Pirandello: il paradosso, il ridicolo che ...

