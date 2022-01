Tar bocciato sulle cure domiciliari

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’ordinanza del Tar del Lazio che annullava la circolare del ministero della Salute contenente le linee guida per lecontro il Covid ci era apparsa illogica e pericolosa, ma quando abbiamo commentato la sentenza non ci aspettavamo che la reazione del Consiglio di stato sarebbe stata così immediata. Oggi, infatti, il presidente del Consiglio di stato Franco Frattini è intervenuto con urgenza e con un ordine monocratico ha sospeso la sentenza del Tar. Secondo i giudici amministrativi di primo grado, le linee guida del ministero entravano in contrasto con l’autonomia della professione medica “imponendo puntuali e vincolanti scelte terapeutiche”. Ma nel decreto sospensivo Frattini, più correttamente, spiega che in quella circolare non c’è alcuna imposizione, perché si tratta di “raccomandazioni e non di prescrizioni vincolanti”. Il merito ...