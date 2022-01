Tanganga, il difensore jolly che debuttò fermando Salah. 'Mi piace dare la caccia agli attaccanti' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) d'oro: ecco i migliori colpi invernali Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) d'oro: ecco i migliori colpi invernali Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? ...

Advertising

Gazzetta_it : #Tanganga, il difensore jolly che debuttò fermando Salah. “Mi piace dare la caccia agli attaccanti” - Frances13758250 : RT @DieMassa_: ?? #Milan, situazione difensore centrale: ?? trattativa messa in standby per #Bailly ????: l'entourage del giocatore del #ManU… - EM1998_ : RT @Gazzetta_it: #Tanganga, il difensore jolly che debuttò fermando Salah. “Mi piace dare la caccia agli attaccanti” - FilippoRubu00 : ??#Milan, secco NO del #Tottenham al prestito SECCO del difensore Japhet #Tanganga ?????????????? ???? #Calciomercato #SerieA - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Tanganga, il difensore jolly che debuttò fermando Salah. “Mi piace dare la caccia agli attaccanti” -