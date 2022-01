Tamponi e bollette: dal Governo ristori da 270 mln per lo sport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Duecentosettanta milioni per lo sport. A tanto ammontano gli aiuti che potrebbero entrare nel prossimo decreto ristori. Il Governo interverrà stanziando una serie di aiuti per tutta la piramide dello sport, dal vertice del professionismo fino alla piccola società dilettantistica di base, aggredita ora pure dal caro bollette, con l’aumento vorticoso dei costi per l’energia. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Duecentosettanta milioni per lo. A tanto ammontano gli aiuti che potrebbero entrare nel prossimo decreto. Ilinterverrà stanziando una serie di aiuti per tutta la piramide dello, dal vertice del professionismo fino alla piccola società dilettantistica di base, aggredita ora pure dal caro, con l’aumento vorticoso dei costi per l’energia. L'articolo

