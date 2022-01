Tamponi Covid | da venerdì il drive through di Treviglio si sposta a Caravaggio

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)21 gennaio sarà attivato il nuovodeimolecolari a: la sede prescelta è lo spiazzo di Via Grippa, nella zona industriale ad ovest della cittadina, idealmente in un’area attrezzata appositamente dietro il supermercato Lidl. “La decisione – spiega il direttore generale dell’Asst Bergamo Ovest, Peter Assembergs – è stata presa di concerto con le amministrazioni dei due comuni. Ringrazio il sindaco Juri Imeri per la disponibilità della Fiera per i vaccini e del relativo parcheggio per iconcessi per tutti questi mesi, e il suo collega Claudio Bolandrini che ha accolto l’appello del sindaco diper supportarci nella prosecuzione dell’attività di contact tracing”. Il nuovo spazio è stato attrezzato con un tendone che ...