[SWITCH] Rilasciato pEMU 5.0 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo il port per la console PS4 jailbroken,lo sviluppatore Cpasjuste ha Rilasciato un nuovo aggiornamento di pEMU 5.0 anche per la console Nintendo SWITCH.pEMU è una raccolta di tre emulatori pSNES,pNES(non ancora Rilasciato) e pFBNEO che vi permette di avere sulla vostra console l'emulatore del Super Nintendo,Nintendo e il port di Final Burn NEO. Changelog fbneo: bump core su git rev e44cd75 fbneo: aggiunto interruttore di sistema con pulsanti di fuoco 5-6 (L/R) input: aggiunta l'opzione di configurazione dei tasti menu1 e menu2 aggiornati tutti i database aggiungi crt-geom-flat (per sistemi selezionati) tanti cambiamenti… Download psnes-5.0 SWITCH.zip pfbneo-5.0 SWITCH.zip Fonte Github

