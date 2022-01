Svegliati !". La gaffe di Cuadrado dopo la Coppa Italia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Svegliati gaffe

ilGiornale.it

"+3 cosa? Ahahaha", il commento ironico di Dybala alladi Cuadrado. Dopo l'argentino anche lo spagnolo Alvaro ha punto il compagno di squadra: "Incredibile,panita!". Voglia di ...... questa volta però, il buongiorno è stato sicuramente diverso poiché uno degli autori ha fatto unasenza precedenti. Solitamente, i concorrenti vengonocon della musica, ma questa ...Juan Cuadrado ha celebrato la vittoria sulla Sampdoria in Coppa Italia scambiandolo però per un match di campionato. L'ironia di Morata e Dybala sui social ...Dybala e Morata scatenati sia in campo durante Juve-Samp di Coppa Italia che sui social, nel prendere in giro Cuadrado protagonista di una gaffe ...