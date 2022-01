SuperEnalotto | a Minori un “5” da quasi 34 mila euro E il Jackpot sfiora i 144 milioni

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Campania torna a sorridere con il: nel concorso del 18 gennaio, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 33.824,56. La giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Nazionale 57 a, in provincia di Salerno. Nel frattempo ilè arrivato a 143,3, diche saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2difiniti a Montappone (FM), mentre in Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : SuperEnalotto Minori

Napoli Magazine

Premi considerati, certo, ma che rappresentano ugualmente delle gran belle soddisfazioni per i neo vincitori, soddisfazioni soprattutto inaspettate.e Oroscopo, i segni baciati ......ritrovano alle prese con delleentrate . Per questo motivo non stupisce che in tanti sperino di attingere a qualche fonte di entrata extra, come ad esempio giocando al Lotto o al...La Campania torna a sorridere con il SuperEnalotto: nel concorso del 18 gennaio, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 33.824,56 euro. La giocata vincente è stata convalidata ...La Campania torna a sorridere con il SuperEnalotto: nel concorso del 18 gennaio, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 33.824,56 euro. La giocata vincente è stata convalidata ...