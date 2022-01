Super green pass, il diritto al lavoro sottoposto a un lasciapassare. Perché difendiamo i lavoratori sospesi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) di Luca Silvestri* Ci sembrava una deriva pericolosa la riforma Fornero, ci appariva finita l’era della tutela reale del posto di lavoro con il Jobs Act, ma ancora non sapevamo che poco dopo sarebbe apparso nel mondo del lavoro un fantasma concretissimo e targato con un QR Code, il possesso del quale avrebbe scavato una divisione netta tra chi poteva ancora ambire a lavorare e chi no. Prima fu il green pass, che in piena estate 2021 ci iniziò a chiarire chi poteva aver accesso ai luoghi della vita sociale, quali ristoranti e scuole dei figli. In autunno, tuttavia, i luoghi con accesso consentito solo agli autorizzati iniziarono a ricomprendere anche quelli del lavoro, dalla scuola alle aziende sia private che pubbliche, col ministro Brunetta che lanciava alte grida per invocare la presenza fisica in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) di Luca Silvestri* Ci sembrava una deriva pericolosa la riforma Fornero, ci appariva finita l’era della tutela reale del posto dicon il Jobs Act, ma ancora non sapevamo che poco dopo sarebbe apparso nel mondo delun fantasma concretissimo e targato con un QR Code, il possesso del quale avrebbe scavato una divisione netta tra chi poteva ancora ambire a lavorare e chi no. Prima fu il, che in piena estate 2021 ci iniziò a chiarire chi poteva aver accesso ai luoghi della vita sociale, quali ristoranti e scuole dei figli. In autunno, tuttavia, i luoghi con accesso consentito solo agli autorizzati iniziarono a ricomprendere anche quelli del, dalla scuola alle aziende sia private che pubbliche, col ministro Brunetta che lanciava alte grida per invocare la presenza fisica in ...

