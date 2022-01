Subaru Forester - Ibrida | integrale e pronta per l' off-road

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Fin dal 1997, laè sempre stata un modello particolare: non proprio una Suv, ma una sorta di station wagon alta da terra dalle indiscutibili qualità in off-. Nasceva sul telaio della famosa Impreza, modificato e rinforzato per renderlo ancora più resistente. Tutto ruotava attorno a tre elementi principali: il quattro cilindri boxer, la trazionee il peso, contenuto (poco più di 1.400 kg) per una macchina della sua categoria. Faccia nuova. Venticinque anni dopo, per la quinta generazione è tempo di restyling di metà carriera. La base di partenza, dal 2018, non è più quella della berlina vincitrice di tanti rally, ma il telaioGlobal Platform (Sgp). Per questo motivo sono rimaste invariate le dimensioni (462 cm di lunghezza) e pure la motorizzazione ...