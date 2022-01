Stellantis - Tavares: "Elettriche scelta politica, tagliano fuori il ceto medio" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'elettrificazione è una scelta politica che spinge al rialzo i prezzi delle automobili e, di conseguenza, rischia di "tagliare fuori" il ceto medio dall'acquisto di nuovi veicoli. A ribadirlo è Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, in un'intervista al Corriere della Sera e ad altri quotidiani europei (Les Echos, Handelsblatt, El Mundo), in occasione del primo anniversario dalla nascita del gruppo frutto della fusione tra la Fiat Chrysler e la PSA. "Non va perso di vista il fatto che ci saranno conseguenze sociali e rischiamo di perdere la classe media, la quale non potrà più comprare auto", afferma Tavares, ricordando come le nuove tecnologie Elettriche siano più costose del 50% rispetto ai motori ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'elettrificazione è unache spinge al rialzo i prezzi delle automobili e, di conseguenza, rischia di "tagliare" ildall'acquisto di nuovi veicoli. A ribadirlo è Carlos, amministratore delegato di, in un'intervista al Corriere della Sera e ad altri quotidiani europei (Les Echos, Handelsblatt, El Mundo), in occasione del primo anniversario dalla nascita del gruppo frutto della fusione tra la Fiat Chrysler e la PSA. "Non va perso di vista il fatto che ci saranno conseguenze sociali e rischiamo di perdere la classe media, la quale non potrà più comprare auto", afferma, ricordando come le nuove tecnologiesiano più costose del 50% rispetto ai motori ...

