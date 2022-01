Stellantis, l’ad Tavares: “Auto elettrica scelta politica. Così si perde la classe media” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “L’elettrificazione è una tecnologia scelta dai politici, non dall’industria. C’erano modi più economici e veloci di ridurre le emissioni”. Questo il pensiero tranchant dell’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in occasione del primo compleanno del sodalizio franco-italiano. Non è la prima volta che il numero uno del gruppo esprime perplessità riguardo alla mobilità a elettroni, ma stavolta le sue parole pesano come macigni. Riferendosi infatti alla transizione accelerata verso l’elettrificazione imposta dall’alto, ovvero da Bruxelles, la definisce una “brutalità che crea rischi sociali”. Secondo Tavares, infatti, con i costi di un’Auto elettrica più alti del 50% rispetto a una tradizionale, si rischia “di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “L’elettrificazione è una tecnologiadai politici, non dall’industria. C’erano modi più economici e veloci di ridurre le emissioni”. Questo il pensiero tranchant dell’amministratore delegato di, Carlos, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in occasione del primo compleanno del sodalizio franco-italiano. Non è la prima volta che il numero uno del gruppo esprime perplessità riguardo alla mobilità a elettroni, ma stavolta le sue parole pesano come macigni. Riferendosi infatti alla transizione accelerata verso l’elettrificazione imposta dall’alto, ovvero da Bruxelles, la definisce una “brutalità che crea rischi sociali”. Secondo, infatti, con i costi di un’più alti del 50% rispetto a una tradizionale, si rischia “di ...

