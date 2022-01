Stefano De Martino ha riconquistato Belen: ecco la prova schiacciante (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Se tre indizi fanno una prova nel caso del riavvicinamento tra Stefano De Martino e Belen siamo ben oltre la mezza dozzina. ecco cosa accade tra il presentatore e la soubrette La soubrette dopo aver lasciato Antonino Spinalbese è segnalata in rapido riavvicinamento con l’ex Stefano De Martino. I dettagli Come diceva Agatha Christie “tre indizi fanno una prova”, ma a che cosa siamo di fronte se gli indizi sono più di una mezza dozzina? Non parliamo di libri gialli e omicidi ma di cronaca rosa ai massimi livelli. —>>> Ti potrebbe interessare anche: “Belen sta tornando con De Martino”: Un paparazzo ha le foto dei due Il tema è il presunto riavvicinamento tra Stefano De ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Se tre indizi fanno unanel caso del riavvicinamento traDesiamo ben oltre la mezza dozzina.cosa accade tra il presentatore e la soubrette La soubrette dopo aver lasciato Antonino Spinalbese è segnalata in rapido riavvicinamento con l’exDe. I dettagli Come diceva Agatha Christie “tre indizi fanno una”, ma a che cosa siamo di fronte se gli indizi sono più di una mezza dozzina? Non parliamo di libri gialli e omicidi ma di cronaca rosa ai massimi livelli. —>>> Ti potrebbe interessare anche: “sta tornando con De”: Un paparazzo ha le foto dei due Il tema è il presunto riavvicinamento traDe ...

