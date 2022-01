Startup | Cannabis e Marketing

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Milano, 19/01/2022 – Quando si tratta di investire in, una cosa è vera, indipendentemente dal settore: prima ci si impegna, più soldi si possono guadagnare se il settore inizia a crescere. Questo è uno dei motivi per cui leinnovative hanno così tanto fascino e sono modelli di riferimento per il nuovo sviluppo economico. Per quanto sia difficile da credere, molte società enate qualche anno fa, oggi sono i principali attori del mercato, e un tempo erano solobisognose di finanziamenti. In questo momento, uno dei settori più in forte crescita per lesono le aziende orientate alla. Una serie di ostacoli normativi nel mondo delladevono ancora essere superati, ma lentamente sempre più Stati stanno ...