Stadi, secondo una classifica il Castellani di Empoli è il peggiore d'Europa. San Siro il migliore in Italia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) secondo una classifica del sito britannico Money, sulla base delle recensioni dei visitatori, il miglior Stadio d'Europa è il WestfalenStadion di Dortmund, la casa del Borussia. Il peggiore, invece, è Italiano: sarebbe il piccolo Carlo Castellani di Empoli. Negli ultimi posti anche il Penzo di Venezia e il Bentegodi di Verona, mentre la Spagna ne ha tre in top ten, vale a dire il Bernabeu, il Camp Nou e il Wanda Metropolitano. Tra i quindici peggiori ci sarebbero anche il Franchi di Firenze e il Maradona di Napoli, mentre lo Stadio Italiano meglio piazzato è il Meazza: San Siro è undicesimo, a pari merito con l'Allianz Arena di Monaco. L'Allianz Stadium di Torino, ...

